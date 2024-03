Tiktoker sugeruje, że Dagmara Kaźmierska handluje PODRÓBKAMI? "Tu portfel Louis Vuitton za 450 złotych. Dla mnie to jest BAZAR" (WIDEO)

Ger 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Myślałem ze się starzeje ale mnie też potwornie irytuje to że nastały takie czasy ze przekleństwa to już chleb powszedni. Kazmierska bełkocze coś na tych transmisjach i klnie jak szewc wciskając ludziom tandetne podroby ale okazuje się ze ma potężne grono odbiorców bo trafia do prostych, ograniczonych ludzi którzy twierdzą ze to taka „szczera, prawdziwa i wyluzowana babka”. Jest coś pomiędzy przysłowiowym „kijem w d…” a słownym rynsztokiem. To jest przykre ze młodzież ma teraz takie myślenie że im bardziej pokażą jacy są wulgarni i bez szacunku do innych to tym są fajniejsi.