TikTokerka chciała wypróbować nowy trend. Teraz ma poparzoną twarz (FOTO)

W dobie Internetu i różnych aplikacji, przez które wiele osób zyskało popularność, aż roi się od ludzi, którzy zrobią dosłownie wszystko, by móc zostać rozpoznawalnym. Na TikToku pojawiają się co rusz to nowe trendy, dzięki którym zyskać można dużą liczbę wyświetleń i nowych obserwujących. Niestety niektóre internetowe pomysły mogą skończyć się nawet śmiercią.

TikTokerka przez nowy trend poparzyła sobie twarz

Shafia Bashir jest jedną z osób, które chciały wypróbować nowy trend, który panuje obecnie na TikToku. Mianowicie do miseczki wbiła jajko, do którego wlała wodę, a następnie włożyła wszystko do mikrofalówki. Po ugotowaniu Shafia chciała wyjąć jajko zimną metalową łyżką, które według filmików na TikToku, powinno być gotowe do spożycia. Niestety, gdy tylko włożyła łyżkę, jajko eksplodowało jej w twarz, oblewając połowę twarzy. Shafia doznała poważnych poparzeń i "bólu jakiego nigdy wcześniej nie czuła".

Gdy tylko zimna łyżka dotknęła jaja, eksplodowało jak fontanna i poparzyło mnie. Włożyłam głowę pod zimną wodę, oddałam dzieci koleżance i popędziłam na ostry dyżur - opowiedziała Shafia w rozmowie z Daily Mail.

Brytyjka na całe szczęście doszła już do siebie, jednak pierwsze dni przeżyła w ogromnym bólu. Całą historię przekazała mediom, aby przestrzec innych przed tego typu trendami.

Nie chcę po prostu, by ktoś jeszcze przechodził przez to samo, tylko dlatego, że to wideo jest trendem na TikToku. Był to najgorszy ból w moim życiu. To było przerażające. Byłam w absolutnej agonii - wyznała Bashir w Daily Mail.

TikTokerka zdradziła, że jej twarz wróciła już do pierwotnego wyglądu, dzięki wszystkim maściom, których używała.

Moja twarz na szczęście doszła już do siebie. Używałam wazeliny i sudocremu, właściwie wszystkich specyfików, które wpadły mi w ręce - dodała.

