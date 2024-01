Tiktokerka karmi ROCZNĄ córkę serowymi chrupkami i nuggetsami. Fani ostro: "ZABIJASZ swoje dziecko!"

Agnieszka 28 min. temu zgłoś do moderacji 81 5 Odpowiedz

Widziałam to online, te nuggetsy i chrupki to nie najgorsze co ona daje temu dziecku, raz na śniadanie kroiła dziecku obwazanek. Sama ewidentnie ma problemy z wagą, powinna chronić swoje dziecko przed tym samym losem