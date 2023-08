Tiktokerka, która zatruła się grzybem, WRÓCIŁA do sieci. Zdradziła, jak się teraz czuje (FOTO)

Paulina Kozioł to infleuncerka, która w przestrzeni internetowej jest znana pod pseudonimem "MuaPolina". Jakiś czas temu celebrytka postanowiła opublikować nagranie, na którym pokazała, jak zjada Soplówkę jeżowatą, czyli grzyba, który uchodzi za leczniczy i często dodawany jest do suplementów diety. Filmik szybko został usunięty z platformy, a główna zainteresowana dziś bardzo żałuje tego, co zrobiła.