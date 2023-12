Tiktokerka nosi rozmiar XXXXXXL. Promuje ruch body positive. "Atrakcyjność nie zależy od rozmiaru"

Jadwiga 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Warto zobaczyć program Historie Wielkiej Wagi jak grubi chorobliwie ludzie zwalają winę na wszystkich za to do jakiego stanu się doprowadzili i tam dr Nawzardan mówi prosto w oczy z czego wynika nadwaga-przejadasz się. Nie usprawiedliwia objadania,bo wie do czego to prowadzi i nie raz niektórzy nie doczekali końca programu, ale zawsze mają pretensje do innych - jestem gruba i jem fast foody bo nie stać mnie na zdrowe jedzenie mówiła jedna -, na co dr Nawzardan wyliczył ile ryżu, sałaty, pomidorów i kurczaka moglaby kupić w zamian za fast fooda , wiec nie chodzi o kase tylko o to,, ze lubi jesc tluso to dostała amoku, że dr jest wredny