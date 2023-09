Tiktokerka podbija sieć MŁODYM wyglądem. Internauci byli zaskoczeni, gdy odkryli, ile ma lat: "Wyglądasz na maksymalnie 35 lat"

Gaja 12 min. temu zgłoś do moderacji 9 0 Odpowiedz

I w ten sposob wlasnie media daja popularnosc ludziom,ktorzy nic do swiata nie wnosza madrego,wszystko opiera sie o wyglad, zawsze piekny, zawsze mlody etc. Gdyby nie pudel, nie mialabym pojecia o istniuniu tej pani, nie kliknelabym na nia, nie szukalabym jej w necie, a tak...prosze bardzo...lajki ida w gore, zainteresowanie jest i co gorsza, wpedzanie innych 65-latek w kompleksy! dziekuje bardzo!