Tiktokerka poleciała do Turcji zoperować sobie nos: "Obudziła się zlana potem i pokryta bandażami" (FOTO)

Czy Wy też macie wrażenie, że te wszystkie tureckie nosy są zbyt krótkie w stosunku do reszty twarzy? Ci lekarze robią je tak by z profilu były malutkie, zadarte, problem w tym, że jak się spojrzy już na twarz tak na wprost to nagle się okazuje, że ten nos po operacji jest za waski i zbyt krótki, bo żeby uzyskać efekt lalki to oni muszą trochę pokombinować z częścią chrzestna. Tak się załatwiła ta Marcysia z Ekipy, jeżeli kiedyś przestanie robić sobie usta kwasem to będzie miała ogromna przerwę między górna warga, a podstawa nosa, bo w Turcji jej ten nos skrócili, ale chyba nie wzięli pod uwagę, że ona ma zrobione usta i będzie to wyglądało naprawdę niedobrze...