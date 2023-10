TikTokerka ROZPACZA, że musi pracować 8 godzin. Internauci DOMAGAJĄ się zmian i mówią o 4-dniowym tygodniu pracy: "Nie jesteś sama" (WIDEO)

Rydz 48 min. temu zgłoś do moderacji 13 1 Odpowiedz

Ma racje. Dodam że ten nasz "czas wolny" po pracy przypada na godziny wieczorne kiedy już nie mamy siły po całym dniu pracy łącznie z dojazdami na hobby. Irlandia bogaty kraj a czas pracy to 35 godzin tygodniowo to tak jakbysmy w piatki mogli pracować 3 h już byloby nieco wiecej czasu dla rodziny. Ja mam 40 lat i serio zaczunam zazdrościć emerytom i matkom z dziećmi że mogą wyjść w viagu dnia na spacer i że wszystkie ich obowiązki zależą od nich samych. Ja mam przełożobego nad glową mnustwo spraw na tzw już i czujexsie jak niewolnik tylko w droższych ciuchach i z lepszym żarciem 😔 Do tego szkoła zrobila z nas takich biernych obywateli co jak się wychylą to surowr konsekwencje że nie potrafimy walczyć o swoje.Z tki w Was nadzieja bo moje pokolenie ciagle broni "wielkiego kapitału" i interesow pracodawców.