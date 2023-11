Tiktokerka wytatuowała sobie imię ukochanego NA CZOLE! Internauci GRZMIĄ: "Będziesz tego bardzo żałować..." (FOTO)

Nie od dziś wiadomo, że istnieje wiele sposobów na okazanie miłości i każdy jest wyjątkowy. Aktualnie zakochani w celu "przypieczętowania" swojego związku nie ograniczają się jedynie do "tradycyjnych" metod np. statusu na Facebooku czy obrączek. Coraz częściej w celu udowodnienia swoich uczuć decydują się na zrobienie tatuażu z imieniem partnera lub partnerki.

Tiktokerka wytatuowała sobie imię ukochanego na…czole! Internauci nie mogą w to uwierzyć

Zakochana dziewczyna pochwaliła się efektami misternej pracy tatuatora w mediach społecznościowych, czym natychmiast wprawiła internautów w osłupienie. Chociaż tiktokerka zdaje się być zachwycona swoim dowodem miłości, to internauci nie podzielają jej entuzjazmu. W mediach społecznościowych Any pojawiło się wiele nieprzyjemnych komentarzy od internautów, którzy nie kryją swojego zdegustowania.

Komentujący poddają również wątpliwości prawdziwość tatuażu. Sugerują, że mogą to być jedynie działania, które mają na celu zwiększenie liczby wyświetleń i obserwatorów. Chociaż influencerka zapewnia, że tatuaż jest prawdziwy, to internauci wciąż nie mogą uwierzyć, na co się zdecydowała.