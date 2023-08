Tiktokerka z Niemiec zrobiła zakupy w Biedronce. Nie mogła uwierzyć w to, ile zapłaciła za zakupy (WIDEO)

Mieszkańcy niemieckich miejscowości leżących w pobliżu granicy, mimo szalejącej inflacji, wciąż chętnie przyjeżdżają do Polski na zakupy. Z reguły ma być taniej, o czym dowiedziała się niemiecka TikTokerka. 25-latka stwierdziła, że to doskonały pomysł na film. Właśnie z tego powodu zawitała do Słubic.