Tiktokerka zaskoczyła wyznaniem: "Poddaję się operacji plastycznej nosa, żeby moje dzieci URODZIŁY SIĘ Z ŁADNYMI"

Internet to niewątpliwie doskonałe miejsce, by zyskać sławę na szeroką skalę. Dawniej, żeby zaistnieć, potrzebny był talent, a dziś wystarczy pomysł, co zrobić, by zaszokować ludzi. Poziom publikowanych w internecie treści drastycznie uległ znacznemu pogorszeniu. Wartości, które najlepiej oglądają się w sieci, doskonale zobrazowała Fiore Ciminello. 19-letnia Argentynka wrzuciła do sieci filmik, którym narobiła niezłego zamieszania i obnażyła prawdę o internautach.