Tiktokerkę i jej ukochanego dzieli 40 lat różnicy. Influencerka chwali się życiem u boku 63-latka (ZDJĘCIA)

Willos Sias i David Simonini są popularną parą tiktokerów, którzy publikują treści pod pseudonimem "kowboj i anioł". Na platformie obserwuje ich ponad 145 tysięcy osób. Swoją popularność zawdzięczają dużej różnicy wieku, która jest między nimi. Zakochanych dzieli 40 lat. Choć para zarzeka się, co do szczerości swoich uczuć, to internauci nadal w to nie wierzą.