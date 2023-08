Tila Tequilla twierdziła, że jest wysłanniczką DIABŁA. Głośno było o jej skandalicznym zdjęciu z Auschwitz. Jak dziś żyje celebrytka?

Lista kontrowersji wokół Tili Tequili jest dość długa. W przeszłości celebrytka robiła wszystko, co możliwe, aby zaistnieć w branży rozrywkowej. Znalazła się w centrum uwagi, głównie za sprawą platformy "Myspace" do której dołączyła w 2003 roku. Tila na początku XXI wieku była tak sławna na nieistniejącym już portalu społecznościowym, że w 2006 roku została jego królową. Światową sławę zyskała dzięki reality show pt. "Zakochaj się w Tili Tequili", który emitowany był na antenie stacji muzycznej MTV. O serce Tili walczyli zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Po zakończeniu programu deklarowała się jako lesbijka, a nie biseksualistka. Później twierdziła, że ​​nie należy do społeczności LGBTQ+. A wszystkie deklaracje miały tylko zwiększyć oglądalność programu.