"Titanic" wraca do kin! Polska tiktokerka wybrała się na londyńską premierę filmu

szczery 28 min. temu

Londyn, to był kiedyś. Do lat 90tych. Później mieszkałem tam i pracowałem. Wiodłem tamtejsze życie. I wiecie co? Wróciłem do Polski. Spośród dwojga złego, tu przynajmniej nie strzępię sobie języka. Eksploatujące to jest i niepotrzebne. Znałem biegle ale i to nie pomogło. Nie umiejętności się liczą w Londynie.