TŁUM fanów Shakiry zgromadził się przed jej domem. Razem śpiewali diss na Gerarda Pique! (FOTO)

Oczywiście ona błyskawicznie dostała amnezji, jak i jej "se kta", że gdy on się z nią (niestety) wdał w 2010, to on był Rolexem i to wysadzanym diamentami, wiezionym Rolls Royce'm ! Nie tylko mistrz Hiszpanii i zdobywca tytułu najlepszego obrońcy ligi, ale mistrz świata z lata 2010 ! I to jako stały zawodnik pierwszej jedenastki Hiszpanii w tamtym turnieju, a nie gościu, co 2 razy wszedł na 10 minut. Piques chyba bał się, że z tłumu 2 tysięcy pięknych Hiszpanek 90% będzie go chciało łapać tak, jak taka jedna niejakiego Królika. I wybrał Shakirę.