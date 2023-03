TŁUM fanów wspiera Selenę Gomez na ulicach Nowego Jorku. Hailey Bieber pozazdrości? (ZDJĘCIA)

Drama Hailey Bieber vs. Selena Gomez trwa w najlepsze. Efekt kąśliwych wpisów żony Justina Biebera w stosunku do jego eks stale przybiera też na sile. Zdecydowanie Hailey traci w tej wojence najwięcej - głównie instagramowych followersów. Byli fani modelki nie mają dla niej litości i "chwalą się" na przykład tym, jak... wyrzucają jej autorskie kosmetyki do kosza, stając tym samym po stronie jej rywalki - Seleny.