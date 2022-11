Tłum gwiazd i sportowców bawi się na warszawskim otwarciu innowacyjnego sklepu sportowego (WIDEO)

Na evencie gwiazdy miały okazję skorzystać z wyżej wspomnianych innowacyjnych ofert, które oferuje Sportano.pl . Jest to jedyny w Europie sklep, w którym pod jednym dachem znajdują się wszystkie funkcjonalności m.in.: symulator jazdy na nartach i na rowerze, maszyny do boot fittingu czyli do zmierzenia stopy tak, by idealnie dopasować obuwie, opcja profesjonalnego bike fittingu, sztuczna ścieżka outdoor do testowania obuwia, sekcja bieżni oraz aż 55 stanowisk z tabletami do przeglądania oferty sklepu.

Innowacyjność to motyw przewodni i "drugie imię" sklepu. Przypominamy, że miejsce jest dla każdego – to właśnie Wy, tak jak Klaudia Halejcio możecie przetestować symulator jazdy na nartach i skusić się na dobór odpowiedniego obuwia sportowego. W dniach 17.11- 19.11 marka szykuje dla Was sportowe niespodzianki i rabaty do -30%! Odwiedzając innowacyjny sklep, możecie wziąć udział w konkursach! Do zdobycia jest masa sportowych nagród i vouchery na zakupy. Dodatkowo pierwsze 20 osób w dniu otwarcia otrzyma bon o wartości 100 zł! Wszystkie oferty czekają na Was w Homepark Targówek przy ulicy Malborskiej 47 w Warszawie. Jak zapowiada główny inwestor sklepu, Marcin Grzymkowski, Sportano.pl to przede wszystkim miejsce, które: Wspomaga klientów w realizacji sportowych marzeń, dzięki dostępowi do najszerszej oferty marek i produktów. Dziś mamy w ofercie ponad 600 marek i prawie milion produktów na magazynie. Jest to jedna z najszerszych ofert na rynku. Zapraszamy Państwa do testowania naszego rozwiązania!