Tłum gwiazd mody i show biznesu NA JEDNEJ OKŁADCE brytyjskiego "Vogue'a": Victoria Beckham, Miley Cyrus, Cindy Crawford... (ZDJĘCIA)

Magazyn "Vogue" nie bez powodu nazywany jest "biblią mody". Ukazujący się od 1892 roku tytuł do dziś doczekał się w sumie 28 wersji na całym świecie. Pismo od lat lansuje modowe trendy, a na jego okładkach gościły największe gwiazdy wybiegów oraz świata show biznesu. Choć wielu "Vogue" niezmiennie kojarzy się z postacią redaktor naczelnej amerykańskiej edycji, Anną Wintour, inne wydania pisma mogą się pochwalić nie mniej ikonicznymi "twarzami". Jedna z legend pisma właśnie zdecydowała się pożegnać z tytułem i to w wielkim stylu.

Naczelny "British Vogue" żegna się z pismem. Magazyn pokazał historyczną okładkę

Do współpracy przy swojej ostatniej okładce "British Vogue" Edward Enninful zaprosił aż 40 (!) gwiazd związanych ze światem mody i show biznesu. Sławy wspólnie zgromadziły się na planie zdjęciowym i zapozowały do ujęcia, które z pewnością zapisze się w historii pisma. Na zdjęciu autorstwa Stevena Meisela można podziwiać twarze znanych zarówno z czerwonych dywanów, jak i wcześniejszych okładek magazynu. W tym zacnym gronie znalazły się rzecz jasna legendy modelingu, w tym Cindy Crawford , Kate Moss , Christy Turlington, Linda Evangelista , Naomi Campbell oraz ich młodsze stażem koleżanki: Gigi Hadid, Irina Shayk, Cara Delevigne.

(...) Gdy narodził się początkowy pomysł, pojawiło się jedno pytanie: czy 40 najbardziej zajętym i pożądanym kobietom na Ziemi rzeczywiście uda się do jednego studia na Manhattanie, by zrobić sobie razem zdjęcie? Spoiler: przyjechały. (...) Zmaterializowały się jak ze snu. Bo kto inny mógłby zebrać w jednym pomieszczeniu największe talenty mody, Hollywood i nie tylko (...), jeśli nie Edward? - czytamy na instagramowym profilu pisma.

Na oficjalnym instagramowym profilu pisma pojawiło się już wiele ujęć z sesji z udziałem gwiazd światowego formatu. Na opublikowanych kadrach można zobaczyć m.in. roześmianą od ucha do ucha Jane Fondę pozującą m.in. z Sereną Williams i Selmą Blair, Victorię Beckham na jednym zdjęciu z Christy Turlington i Kate Moss czy Salmę Hayek w towarzystwie Lindy Evangelisty. Magazyn udostępnił także nagranie, na którym widać jak wszystkie zaproszone do sesji gwiazdy pozują razem do okładkowego ujęcia. Efektami pracy nad pożegnalną okładką pochwalił się także w sieci ustępujący ze stanowiska Enninful. Redaktor naczelny pisma