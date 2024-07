Tłum gwiazd na "białej imprezie" u miliardera: Kim Kardashian z OGROMNYM dekoltem, Emily Ratajkowski, Megan Fox (ZDJĘCIA)

Poprawność do... 13 min. temu zgłoś do moderacji 11 4 Odpowiedz

Czym innym jest akceptacja niedoskonałości czy niepełnosprawności a czym innym robienie z kogoś „gwiazdy” tylko dlatego że się wyróżnia jakimiś swoimi problemami zdrowotnymi. Ktoś z krzywym nosem modelka nie będzie bo to nieciekawe i popularne, ale plamy takie na ciele są „unikatowe” no to mamy super gwiazdę. Czekam na modelki bez nóg reklamujące szpilki.