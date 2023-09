Tłum gwiazd na imprezie Notino. Zapachniało luksusem!

Nie jest tajemnicą, że osoby z show-biznesu lubią bawić się w swoim towarzystwie. Mowa nie tylko o prywatnych imprezach, lecz również eventach ze ściankami i fotoreporterami w tle. Tym razem goście bawili się na 21. piętrze The Roof SkyBar, który zachwyca widokiem na panoramę Warszawy. Na tarasie podniebnej restauracji pojawiło się wielu celebrytów oraz influencerów, głównie z branży beauty.

Celebryci na ściance w otoczeniu kwiatów

W tłumie gości wypatrzyliśmy m.in. Karoliną Czyżowską – trychologa i dietetyka klinicznego, Oliwię Szymańską – youtuberkę beauty, fashion & house, Małgorzatę Harcińską-Chamerską – blogerkę znaną jako @lili_arisza oraz Weronikę Hazę, która publikuje w sieci tutoriale i trendy makijażowe. Nie zabrakło też Adrianny Muranowicz – na Instagramie szerzej znanej jako @truebeautyisinternal. Był również model Kamil Niziński, a także influencer i youtuber Patryk Doman. Goście chętnie robili sobie zdjęcia na specjalnie przygotowanej ściance z kwiatową instalacją 3D. Jak można się domyśleć, był to zaledwie przedsmak tego, co działo się później.

Małgorzata Socha i jej autorski Beauty Box

Główną gwiazdą wieczoru była Małgorzata Socha, która w kwietniu tego roku dołączyła do rodziny Notino, by stać się ekskluzywną twarzą marki. Poza aktorką był obecny też Alexander Montchovsky, który w Notino pełni funkcję dyrektora marketingu. Opowiedział o nowych założeniach marki.

– Od samego początku naszej podróży stawialiśmy na innowację, staramy się być blisko technologii we wszystkich obszarach naszej działalności. Zarówno aplikacja mobilna Notino, jak i nasze najnowsze sklepy stacjonarne zostały wyposażone w nowoczesne technologie, które pomagają spersonalizować ofertę dla klienta – mówi.

Małgorzata Socha nie kryła swego podekscytowania. Jej zdaniem Notino to nie tylko sklep, ale przede wszystkim wspólnota ludzi, których łączy misja: sprawić, by świat piękna i zdrowia był dostępny dla każdego. W trakcie wystąpienia aktorka przedstawiła stworzony przez siebie Beauty Box, który będzie mieć swoją premierę już w tym tygodniu.

– Dzięki współpracy z Notino mogę podzielić się z Wami moimi ulubionymi produktami - dziś oficjalną premierę ma skomponowany przeze mnie Beauty Box – zestaw produktów, dzięki którym mogę czuć się piękna i pewna siebie, zarówno w momencie relaksu, jak i stając naprzeciw codziennym wyzwaniom. W moim Beauty Box znajdziecie pełnowymiarowe produkty, które są dla mnie absolutnymi must-have'ami – kremy, szampony, i inne kosmetyki, które towarzyszą mi na co dzień, pomagając mi pielęgnować skórę i włosy – zachwala.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Technologiczne nowinki, strefa urody i wróżenie z kart

Perfumy idealne? Karty powiedzą ci prawdę

Niektórzy sądzą, że Notino to tylko perfumy, ale nic bardziej mylnego. Znajdziemy tu również kosmetyki, akcesoria, a nawet zdrową żywność – produkty są na tyle różnorodne, że każdy znajdzie coś dla siebie. Nieopodal kwiatowej ścianki znajdowały się dwa stoliki, a na nich… mnóstwo kosmetycznych skarbów! Tym sposobem goście mogli przetestować produkty z oferty Notino, np. Beauty Box Małgosi, a także perfumy, kremy, szminki czy szeroką paletę cieni. Trudny wybór? Na szczęście z pomocą przyszły karty tarota, dzięki którym goście mogli dowiedzieć się, jakie kosmetyki lub perfumy do nich pasują. Były rozmowy o życiu i marzeniach, a oprócz tego możliwość wybrania 5 próbek do swojego spersonalizowanego zestawu Discovery Box. Posiadanie go daje szansę wypróbowania zupełnie nieznanych nam kosmetyków i perfum. Kto wie, może przeznaczenie ma dla nas coś wyjątkowego?

Wyszukiwarka zapachów i wirtualne lustro

W czasie spotkania hostessy prezentowały kosmetyki, a przy tym opowiadały o aplikacji i poręcznych funkcjach Notino. Na gości czekało też wiele innych atrakcji i niespodzianek. Jednym z nich była możliwość wypróbowania narzędzia Virtual Mirror. Wystarczy wejść w aplikację, wybrać dany produkt, np. szminkę, a następnie skorzystać z funkcji wirtualnego lusterka Modiface. Korzystając z trybu selfie w smartfonie aplikacja pokaże, jak będziemy wyglądać w danym odcieniu szminki, cieni do powiek czy podkładu. Dzięki temu łatwo wypróbujemy na sobie nawet najbardziej szalone makijaże i to bez wychodzenia z domu.

W strefie Notino nie zabrało również narzędzia Fregnance Finder umożliwiającego dopasowanie perfum w oparciu o ulubione zapachy. Delikatny jaśmin, słodka wanilia czy uwodzicielskie piżmo? Wybór jest ogromny!

Spersonalizowane usługi w sklepie Notino

Dziś niemal wszystko opiera się na nowoczesnych technologiach. Korzystamy z wirtualnych doradców, personalizujemy i testujemy kosmetyki przez internet. Wszystkie te rozwiązania są coraz częściej stosowane w branży beauty. Widać, że Notino podąża tym trendem, ale nie koncentruje się wyłącznie na byciu online. Zapytaliśmy Małgosię Sochę o to, co sądzi o marce i dlaczego zdecydowała się zostać jej ambasadorką.

– Notino jest marką, która hołduje kobiecości na skalę globalną. To ogromny multibrand, w którym znajdziemy produkty z różnych kategorii – od pielęgnacji twarzy, ciała i włosów, po suplementy czy zdrową żywność. Cenię te produkty przede wszystkim za ich jakość oraz konkurencyjne ceny. Cieszy mnie również to, że marka nie zamknęła się wyłącznie na e-commerce, ale otworzyła też wiele salonów w Polsce. To miejsce dla nas wszystkich, niezależnie od tego, czy wolimy kupować online czy stacjonarnie. Co więcej, możemy samodzielnie odbierać zamówione produkty, testować je, sprawdzać próbki. Notino jeszcze nigdy nie było tak blisko klienta, jak teraz – zaznacza aktorka.

W Notino znajdziemy wiele kosmetyków czy perfum na każdą kieszeń. Co jeśli jakiś zakup okaże się nietrafiony? Po prostu go odeślemy i otrzymamy zapłaconą kwotę. Jeżeli będziemy chcieli sprawić komuś prezent, możemy zapakować zakupy w eleganckie pudełko z atłasową wstążką w wybranym przez siebie kolorze. Do opakowania warto dodać liścik – wystarczy wydrukować szablon ze strony sklepu. Mało tego, Notino wygraweruje też osobistą dedykację. Szukacie inspiracji? Kosmetyk z sentencją lub flakon perfum z datą urodzin będą wspaniałą pamiątką!

Materiał sponsorowany NOTINO

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.