To, co zrobił mąż panny młodej na weselu, przyprawia o zawrót głowy. Internautki piszą wprost: "Wzięłabym rozwód" (WIDEO)

Iga 11 min. temu

Trochę już przeżyłam latek i tak myślę że nigdy w zyciunie zrobiłabym wesela.Po co to wszystko.Kolosalne wydatki,mnóstwo spraw do załatwiania i jeszcze ten śmieszny taniec młodych. Przeciez to nie to liczy się w małżeństwie. Mozna pójść w 4 osoby do USC i przeżyć szczęśliwie 50 lat , naprawdę można.