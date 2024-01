To dla niej były trener polskich siatkarzy miał zostawić żonę. Kim jest 26-letnia Aleksandra Grochal?

Kobieta skomentowała post przypominający moment, kiedy to Heynen odbierał nagrodę dla trenera 2019 roku i w swoim wpisie zasugerowała, że jej mąż miał porzucić ją dla młodszej o 28 lat Polki.

Vital Heynen związał się z młodszą o 28 lat Polką. Kim jest Aleksandra Grochal

Media bez większego trudu namierzyły kobietę, która skradła serce 54-letniego Belga. Mowa tu o niejakiej Aleksandrze Grochal. 26-letnia Polka już pod koniec lipca zamieściła na swoim instagramowym profilu fotografię, do której zapozowała w objęciach pewnego mężczyzny. Tajemniczym jegomościem był właśnie Vital Heynen, wówczas jednak kadr przeszedł bez większego echa - Grochal nie oznaczyła na nim byłego trenera polskich siatkarzy, zaś twarz mężczyzny nie była dokładnie widoczna.

Przeglądając profil domniemanej ukochanej Vitala Heynena na Instagramie, możemy dowiedzieć się kilku szczegółów na jej temat. Kobieta nie dokumentuje co prawda każdego kroku w sieci, okazjonalnie publikuje jednak kadry ze swojej codzienności. Wiadomo, że Grochal zajmuje się modelingiem i związana jest z międzynarodową agencją modelek Reep Model, która ma swoją siedzibę w tureckim Stambule.

Kim jest Polka, która skradła serce byłego trenera reprezentacji siatkarzy?

Vitala Heynena i młodszą od niego o 28 lat Polkę mogło połączyć zamiłowanie do sportu. Jak bowiem wynika z profilu Grochal, ta od co najmniej kilka lat działa w Polskim Komitecie Olimpijskim. W 2021 roku Polka odwiedziła na przykład Tokio, gdzie odbywały się Letnie Igrzyska Olimpijskie. Po zakończeniu wydarzenia kobieta opublikowała w sieci kilka pamiątkowych zdjęć, a wśród nich nie zabrakło fotografii w towarzystwie znanych sportowców. Grochal zapozowała m.in. u boku Anity Włodarczyk czy Pawła Fajdka. Warto dodać, że w Tokio obecny był również Vital Heynen, który był wtedy trenerem polskiej reprezentacji siatkarzy i doprowadził ją do ćwierćfinału rozgrywek.