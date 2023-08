To koniec: Britney Spears i Sam Asghari ROZWODZĄ SIĘ! W tle oskarżenia o zdradę

Szkoda 11 min. temu zgłoś do moderacji 14 2 Odpowiedz

Przecież to było do przewidzenia. Wręcz zastanawiające, że tyle lat z nią był, podejrzanie idealny i opiekuńczy, mimo jej załamań. A teraz chce podważać intercyzę... Tak, tak, wielka to była miłość z jego strony. Wielka. Szczególnie widoczna w jego zimnych oczach i obojętnym wyrazie twarzy. Zastanawiało mnie to czy ktoś jest w stanie się nabrać na to całe przedstawienie. Nie myliłam się co do ich przyszłości.