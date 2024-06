To koniec. Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki ROZSTALI SIĘ!

Zebra z Kenii 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ani Alicja Bachleda, ani Weronika Rosatti kariery za oceanem nie zrobili, a on mysli ze zrobi 😅 Ale on glpi i naiwny. A one przy tym mialy do tego duzo kasy, a on nic. Jedynym jego atutem jest korniszon miedzy udami, ktorego tam uzywa na malo atrakcyjne corki znanych aktorow. Tak chce tam kariere zrobic, w taki sam dostal sie na salony w Polsce, przez lozko Wieniawy. Facet gold dig er.