To KONIEC "Królowych życia"! Program znika z anteny TTV po sześciu latach

Program "Królowe życia" dobiega końca po 12 sezonach

Niestety, wszystko co dobre kiedyś się kończy, łącznie z "odmóżdżającymi" produkcjami telewizyjnymi. Mimo że do dziś wyemitowano prawie 300 odcinków "Królowych życia", co czyni program jednym z chętniej oglądanych w polskiej telewizji, TTV podjęła decyzję, aby zakończyć show w dotychczasowej formule.