To koniec kryzysu? Księżna Charlene z NIEŚMIAŁYM uśmiechem świętuje urodziny księcia Alberta. Nie zabrakło nawet czułości (ZDJĘCIA)

Hanka Polanka 15 min. temu

Powiem Wam,że życie w takich sztywnych ramach jest strasznie wymagające i zjadające od środka. Niby zastępcy tronu są na to przygotowywani przez całe życie,ale jak dochodzi co do czego, to serio muszą przez całe życie iść z dyskomfortem: oczekiwania vs rzeczywistość... Smutne to.