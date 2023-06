Koniec współpracy Karoliny Pisarek z Małgorzatą Leitner! Tak modelka komentowała ich relację jeszcze KILKA DNI temu (WIDEO)

Karo 38 min. temu zgłoś do moderacji 44 6 Odpowiedz

O to już się skończyło wzajemne ciucianie ? Atencjuszek? Obrazy na scianie - przyjaźnie na pokaz. Ale jak ktoś pisze prawdę bo nie łyka tego fałszu to odrazu hejter😅 Karolina będzie znowu wielce poszkodowana jak w szkole, w tancu z gwiazdami, w top model itp. itd., wieczna ofiara, wiecznie ktoś się na nią „uwziął”. Juz nawet słyszę jakim głosikiem o tym mówi bidula😆 Podziękuj Gosi, ze zrobila z Ciebie Influanserkę, czyli sciemniarę internetową chcąca na swoim wyidealizowanym sztucznym i nieprawdziwym wizerunku wybujac ludzi. Co zarobiłaś na tym to twoje wiec nie płacz. Ważne, że wpisujesz się w instagramowy „kanon piekna” : grube wargi, poliki napakowane kwasem, tipsiory na kilometr, tony mazutu na gębie..... to musi mieć jakiś związek z wypłukaną wiedzą powszechną bo nie wierze, ze osoba o wysokiej inteligencji godziła by się na to wszystko. Telefon przyklejony do dłoni i nawet na slubie zamiast czerpać garściami to nagrywa jakieś instawysrywy. Wszystko pod publikę „patrzcie zazdroscie” my patrzymy Karolina, ale współczujemy Ci próżni umysłowej. Zachowujesz się dokładnie jak ktoś wyrwany z głębokiej zabitej dechami wsi i myślisz, ze chwyciłaś pana boga za nogi, nie możesz wyjść z szału na swój temat. Jak widać Twój koniec jest blisko. Tacy prozni ludzie jak Ty robią wszystko tylko po to, aby zrobic zdjecie i patrzeć jak inni ich podziwiaja. Traca kontrole nad rzeczywiatoscia i zyja dla ludzi ktorych nie znaja i im slodza w komentarzach. Zycie dla innych nie dla siebie. Podziękuj Gosi bo dzięki jej cyrkowi taki klaun jak Ty sie dorobil. Mąż tez niczego sobie szybciej przychodzi mu patrzenie niż myślenie dlatego taki jest zakochany w plastiku pakowana bieda.