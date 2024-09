"To nie były dollarsowe warunki!" – Caroline Derpieński szczerze o traumatycznym pobycie w Malezji

Jeśli ktoś w polskim szołbizie zasługuje na miano diwy, to jest to zdecydowanie Caroline. Ten wygląd, te kreacje, te wymagania i – bądźmy szczerzy – niewątpliwy talent do wywoływania dram oraz kontrowersji. Dollarsowa królowa jest tylko jedna i kochamy ją taką, jaka jest!

A jaka jest, bez dostępu do glam squadu, uwielbienia wiernych fanów, a nawet bieżącej ciepłej wody, mogliśmy się przekonać właśnie podczas wyprawy do Malezji.

Piękna, egzotyczna destynacja, doborowe towarzystwo (m.in. Qczaj, Stifler, Blonsky, Kubańczyk czy Misiek Koterski z Marcelą), w perspektywie opalanie na złotym piasku i pluskanie się w turkusowej wodzie. No żyć nie umierać… tyle tylko, że nie.

Jesteśmy pewni, że te rajskie wakacje Caroline zapamięta na długo. Reszta ekipy zresztą też. Zamiast penthouse'a z basenem czekały skromniutkie chatki z bambusa i trzciny, za restaurację robiło ognisko i to, co "szanowni goście" zdołali na nie złapać, a zamiast słodkiego leżakowania na piasku czekały na nich psychiczne i fizyczne wyzwania oraz walka o przetrwanie. Nie zabraknie dramatów, emocji i niespodzianek. Zobaczcie tu, co ich czeka:

Jesteśmy pewni, że Caroline, która deklarowała, że luksusowe życie zaczęło nużyć ją swoją monotonią, na pewno miała okazję "poczuć tę dzikość" do przesady, bo niedługo po przylocie zaczęła mówić o szybszym powrocie do kraju! A sądząc po komentarzach i stanie reszty ekipy – oni też ją poczuli. Zwłaszcza podczas awarii toalety…

Dobra, to teraz najważniejsze, czyli gdzie i kiedy można zobaczyć te przygody grupy rozpieszczonych influ-celebrytów? Dobra wiadomość jest taka, że już od 27 września na Prime Video, gdzie pojawią się trzy pierwsze odcinki nowego adventure reality show "Good Luck Guys"! Mniej dobra to fakt, że na kolejne trzy poczekamy sobie tydzień (do 4 października), a na ostatnie dwa – do 11 października. No ale umówmy się – czego się nie robi dla dollarsowej królowej i jej na nowo odkrytej dzikości!

Płatna współpraca z Prime Video

