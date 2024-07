To NIE KONIEC sądowej batalii Brada Pitta i Angeliny Jolie. Mowa o "praniu brudów w mediach" i sporze o winnicę. Prawnik już zabrał głos

Angelina Jolie miała nielegalnie sprzedać udziały w winnicy

Prawnik Brada Pitta zabrał głos w sprawie pozwów

Obydwie sprawy związane z winnicą są w toku. Aktor uważa, że wnioski złożone w sądzie przez jego ex niekoniecznie mają mieć związek z rozwiązaniem problemu dotyczącego winnicy. Mowa chociażby o materiałach do rozwodu oraz incydencie w samolocie. Prawnik już zabrał głos.

Aby uniknąć niepotrzebnej praktyki składania wniosków i kolejnego publicznego zgłoszenia pełnego osobistych ataków, Pitt dobrowolnie zaoferował przedstawienie dokumentów wystarczających do pokazania wszystkiego, co wydarzyło się podczas lotu, który doprowadził do rozwodu byłej pary - przekazuje prawnik Brada Pitta.

Jeśli prośby Jolie naprawdę dotyczyły "tego, co wydarzyło się w samolocie", propozycja mojego klienta powinna wystarczyć. Jolie odrzuciła jednak kompromis Pitta i postanowiła zmusić go do komunikowania się z osobami trzecimi - w tym z najbardziej zaufanymi doradcami - na temat tak delikatnych kwestii, jak terapia, którą dobrowolnie podjął po incydencie lotniczym, "testy narkotykowe i alkoholowe", jego rzekome "nadużywanie alkoholu" oraz inne działania podjęte po locie. Te prywatne komunikaty osób trzecich są dalekie od kwestii i zarzutów w tej sprawie, a w wielu przypadkach mają jedynie marginalny związek z "tym, co wydarzyło się w tym samolocie". Jolie jednak i tak chce je wykorzystać, aby przekształcić ten spór biznesowy w ponowne postępowanie sądowe w sprawie rozwodowej byłych partnerów - dodaje.