"To nie magia, to nauka". L'Oréal Paris odkrywa tajniki pielęgnacji

L'Oréal Paris od początku istnienia słynie z innowacyjnych rozwiązań, które wyznaczają trendy pielęgnacyjne . Dziś przekonaliśmy się o tym, biorąc udział w niezwykłym wydarzeniu zorganizowanym w warszawskim Domu Towarowym Braci Jabłkowskich

Cud udokumentowany naukowo

Głównymi bohaterkami eventu były Grażyna Torbicka, ambasadorka L'Oréal Paris, oraz aktorka Małgorzata Socha. Wśród gości wyparzyliśmy również aktorkę Martę Żmudę-Trzebiatowską. Nie zabrakło oczywiście głównych ekspertów marki, czyli dr Ivany Stanković – dermatolożki , Agi Wilk – oficjalnej makijażystki L'Oréal Paris oraz Pawła Zięby – stylisty fryzur i eksperta L'Oréal Paris. Wydarzenie otworzyła Elizabeth Bouhadana – globalna dyrektor naukowa L'Oréal Paris.

Tajniki laboratorium i strefa L'Oréal Paris Revitalift Clinical

W pierwszej części panelu dyskusyjnego odkryto przed nami sekrety tworzenia produktów L'Oréal Paris. Elizabeth Bouhadana wyjaśniła czym jest e piskin – to model rekonstruowanej ludzkiej skóry, który marka stosuje od 1979 r. jako alternatywę dla testów na zwierzętach. Metoda ta całkowicie zrewolucjonizowała branżę kosmetyczną. Następnie dr Ivana Stanković przekonywała, że witaminę C powinnyśmy stosować przez cały rok.

– Witamina C rozjaśnia skórę, wyrównuje jej koloryt i pobudza syntezę włókien kolagenowych. Do tego wzmacnia naczynia krwionośne i regeneruje. Przede wszystkim jednak działa antyoksydacyjnie, czyli hamuje działanie szkodliwych czynników zewnętrznych. Możemy ją stosować rano i wieczorem. Dermatolodzy zalecają stężenie witaminy C powyżej 10 proc. – w przypadku serum L'Oréal Paris Revitalift Clinical Serum Witamina C jest to 12 proc. – tłumaczy.

Zdaniem ekspertki ważne jest równoczesne stosowanie kremu z filtrem SPF50+. Zapewnia nam to doskonałą ochronę przed słońcem. Co więcej, filtry wzmacniają działanie witaminy C na skórę. Słowa te potwierdziła skin influencerka Martyna Grzenkowicz (@peachee.me), która przy udziale modelki zaprezentowała, jak dbać o skórę od zewną trz.

Strefa L'Oréal Paris ELSEVE Bond Repair & L'Oréal Paris Préférence

Kolejnym omawianym tematem była pielęgnacja włosów. O niesamowitym działaniu kwasu cytrynowego zawartego w innowacyjnej linii L'Oréal Paris Elseve Bond Repair, mówiła Magda Szymczak-Kępka – psycholożka włosów oraz trycholożka t współpracująca z marką.

– Uszkodzenia, jakie pojawiają się na naszych włosach, powstają każdego dnia. Dlatego tak ważna jest pielęgnacja nie tylko skóry głowy, ale również pasm na całej długości. Z myślą o nich powstała linia L'Oréal Paris Elseve Bond Repair, która odbudowuje i rekonstruuje włókno włosa, a także wzmacnia je od wewnątrz. Kwas cytrynowy ma możliwość dostania się głębiej w łuski keratynowe – tłumaczy ekspertka.

Piękne i zadbane włosy dodają nam pewności siebie. Ważne, by były wypielęgnowane i miały odpowiedni odcień. O zaletach koloryzacji przy użyciu serii L'Oréal Paris Préférence mówiła aktorka Małgorzata Socha. W trakcie wystąpienia towarzyszył jej Paweł Zięba, Hair Expert L'Oréal Paris.

– Bycie pięknym dla każdego z nas oznacza co innego. To może być makijaż, strój czy akcesoria. Jeżeli podkreśla to naszą wyjątkowość, jest to rzecz wartościowa. Dla mnie, jako aktorki włosy są odzwierciedleniem piękna, ale też witalności. To dlatego, że w swoim zawodzie operuję przede wszystkim wyglądem – mówi Małgorzata Socha.

Skuteczne działanie koloryzacji L'Oréal Paris Préférence potwierdził Paweł Zięba, który zaprezentował nowe produkty z gamy. Pierwszy z nich to rozjaśniacz Préférence LeBlonding Ultra Platinium Bleach, który to zaawansowane rozjaśnianie włosów aż do 9 tonów. Dzięki zawartości kwasu cytrynowego i gliceryny pielęgnacja włosów trwa jeszcze długo po zakończeniu procesu rozjaśniania.

– Jeśli mamy naturalnie ciemne włosy, a chcemy je rozjaśnić, ten produkt będzie idealnym wyborem. Jeżeli zaś chodzi o koloryzację Préférence Cool Blondes, jest ona zaawansowana technologicznie. Zapewnia łatwą aplikację i co najważniejsze, pozwala uzyskać szlachetny, nasycony kolor, przykrywający nawet 100 proc. siwych włosów – przekonuje ekspert.

Strefa L'Oréal Paris Revitalift Filler, Hyaluron Plump & True Match Nude

Sporą dawkę wiedzy na temat kwasu hialuronowego przekazała nam dr Ivana Stanković. To pierwszy składnik aktywny, jaki włączamy przy profilaktyce przeciwzmarszczkowej. To podstawowy składnik, który warto włączyć do codziennej pielęgnacji, najlepiej już po 25. roku życia. Podwójne stężenie kwasu znajdziemy w serum Revitalift Filler L’Oréal Paris.

W trakcie prelekcji dowiedzieliśmy się, że kwas hialuronowy to składnik nie tylko produktów do twarz, ale również włosów. Rekomendowaną linią są w tym przypadku produkty Elseve Hyaluron Pump, które nawilżają włosy aż do 72 godzin od mycia.

Strefa L'Oréal Paris True Match

Gościem wydarzenia były nie tylko ekspertki od skóry, ale także od make-upu. Makijażystka Aga Wilk opowiedziała o podkładach True Match, które pomagają skórze osiągnąć efekt glow.

– Od jakiegoś czasu obserwujemy silny trend zwany skinminimalism. Chodzi o to, aby make-up pełnił jednocześnie funkcję upiększającą oraz pielęgnującą. Taki efekt mogą zapewnić produkty do makijażu, które zawierają w składzie m.in. kwas hialuronowy – mówi ekspertka.

Już jutro kolejne warsztaty i rozmowy z ekspertami!

1 czerwca 2023 r. będzie można wziąć udział w otwartym wydarzeniu "To nie magia, to nauka" zorganizowanym przez markę L'Oréal Paris.

Spotkanie odbędzie się w Domu Towarowym Braci Jabłkowskich w Warszawie, w godzinach 10:00-19:00.

Na miejscu czekać będzie 5 stref wraz z ekspertami, konsultacjami, warsztatami oraz intrygującymi eksperymentami:

Strefa L'Oréal Paris Megabrand

Strefa L'Oréal Paris Revitalift Clinical - dr Ivana Stanković & skin influencerka Martyna Grzenkowicz @peachee.me

Strefa L'Oréal Paris ELSEVE Bond Repair & L'Oréal Paris Préférence - Magda Szymczak-Kępka & Paweł Zięba oraz Włosomaniaczki

Strefa L'Oréal Paris True Match - Aga Wilk i makijażystki

Strefa L'Oréal Paris Revitalift Filler, Hyaluron Plump & True Match Nude

