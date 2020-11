To nie żart: Stifler NAPISAŁ KSIĄŻKĘ. Biograficzną...

Warsaw Shore emitowany jest w Polsce od 2013 roku. Od tej chwili program doczekał się już trzynastu sezonów i wielu celebrytów, którzy zdobyli popularność dzięki temu, co robią najlepiej: piciu, ćpaniu i uprawianiu przygodnego seksu . Żeby nie było, że to sama patologia: w historii show zdarzają się też momenty szczęścia i miłości, a takim jest bez wątpienia związek Trybsona i Elizy . Być może udało im się dlatego, że jako uczestnicy pojawili się w Warsaw Shore tylko w jednej edycji...

Stifler dzieli się przemyśleniami: "Nie zareklamowałbym kulek analnych"

Wygląda na to, że teraz Zduńczyk dopisze do listy życiowych osiągnięć jeszcze drugie: sami nie wierzymy, że to piszemy, ale Stifler... został pisarzem. Napisał książkę biograficzną pod znamiennym tytułem Kryształowy chłopak. Jak wynika z zapowiedzi, będzie głównie o używkach i przygodach z "kryształami".