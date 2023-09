To on był OSTATNIĄ MIŁOŚCIĄ księżnej Diany. Dodi Al-Fayed był synem miliardera i niepoprawnym playboyem (ZDJĘCIA)

nick 33 min. temu zgłoś do moderacji 22 2 Odpowiedz

To był wakacyjny romans celowo ustawiony na oczach świata - na złość poprzedniemu "ukochanemu", Karolowi i całej monarchii. Żadna "wielka miłość". Diana jest uznawana za cudowną matkę - szkoda tylko, że do swojej rozgrywki przeciwko Karolowi używała własnych dzieci, a zwłaszcza Williama, którego traktowała jak osobistego psychiatrę. To straszne jak można tak krzywdzić własnych synów - efekty są widoczne do dziś (zwłaszcza u tego młodszego). Zarówno Karol, jak i Diana nie zwracali uwagi na ich spokój i dobrostan psychiczny, dlatego trudno się dziwić że, teraz te problemy wyłażą i telepią monarchią jak starą łodzią. Biorąc pod uwagę to wszystko - Kate - jej spokój, lojalność i stałość (bo akurat ona pochodzi ze stabilnego domu) to najlepsze co mogło się trafić Williamowi. Oby ten cyrk publicznego prania prywatnych brudów zakończył się w tym pokoleniu.