To on był pierwszą wielką miłością Katarzyny Cichopek. Pamiętacie Mateusza z Wiednia? (ZDJĘCIA)

Katarzyna Cichopek karierę w show biznesie zaczęła robić jako nastolatka. Aktorka miała 17 lat, gdy zaczęła pojawiać się w serialu "M jak miłość", który przyniósł jej rozpoznawalność. Na fali popularności Cichopek wzięła też udział w "Tańcu z Gwiazdami", w którym to poznała byłego już męża Marcina Hakiela . Niewielu pamięta, że nie był on pierwszą wielką miłością prowadzącej "Pytanie na śniadanie". Wiele lat tam temu Katarzyna oddała swoje serce tajemniczemu Mateuszowi.

Katarzyna i Mateusz znali się od lat, bowiem ich rodzice przyjaźnili się ze sobą. Pewnego lata Kasia wybrała się na kurs językowy do Wiednia, gdzie miała okazję spędzić z nim nieco więcej czasu. Niestety Cichopek musiała wrócić do Polski, podczas gdy mężczyzna pozostał w Wiedniu, gdzie studiował architekturę.

Mam chłopaka. Widzimy się dwa, trzy razy w miesiącu, codziennie do siebie dzwonimy. Fajnie, że wymyślono internet - mówiła w rozmowie z tygodnikiem.

Mimo że para miała względem siebie poważne zamiary, a Kasia rozważała nawet przeprowadzkę do Austrii, to niestety ich uczucie nie przetrwało próby czasu. Cichopek nie chciała rezygnować bowiem z roli w "M jak miłość" i została w Polsce, a niedługo później pojawiła się propozycja występu w "Tańcu z Gwiazdami", w którym to poznała Hakiela.