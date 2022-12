To w Polsce Thomas Thurnbichler poznał ukochaną! Tak wygląda wybranka trenera polskich skoczków (ZDJĘCIA)

Thomas Thurnbichler jest już zajęty. Ukochaną poznał w Polsce

W związku z objęciem posady trenera polskich skoczków Thomas Thurnbichler od kilku miesięcy mieszka w Krakowie. Wygląda na to, że przeprowadzka do naszego kraju okazała się dla Austriaka owocna nie tylko pod względem zawodowym. To właśnie na polskiej ziemi sportowiec poznał obecną ukochaną. Thurnbichler od jakiegoś czasu związany jest z niejaką Jessiką Serrą, o której opowiedział nieco w październikowej rozmowie z TVP Sport. W wywiadzie trener polskich skoczków opowiadał o napiętym grafiku związanym z Pucharem Świata. Wówczas wspomniał przelotnie o życiowej partnerce.