To w tym hotelu przed ślubem wypoczywają Joanna Opozda i Antek Królikowski! Cena za noc to nawet... 9 TYSIĘCY ZŁOTYCH!

Król Kier 7 min. temu zgłoś do moderacji 5 5 Odpowiedz

No i co to jest te 9 tys. za noc? Normalna cena dla normalnego czlowieka. Tylko Grecje trzeba raczej omijac zeby sie nie potknąć o jakąś infliencerke na umowie o dzieło. Namnozyło sie tego w Grecji jak psów.