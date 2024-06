To z nią był związany Marcin Hakiel, zanim los połączył go z Katarzyną Cichopek. Możecie ją kojarzyć z "Tańca z Gwiazdami" (FOTO)

To z nią był Marcin Hakiel, zanim poznał Katarzynę Cichopek. Na pewno ją kojarzycie

Hakiel był partnerem tanecznym Soszyńskiej w latach 2000-2005 i brali razem udział w konkursach tanecznych. Przepustką do sławy stał się dla nich "Taniec z Gwiazdami", w którym oboje trenowali tytułowe znane osobistości mediów. Ich związek co prawda nie przetrwał próby czasu, ale mimo to występowali razem nawet po rozstaniu. Marcin wspominał o tym w podcaście Żurnalisty.