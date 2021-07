Tokio 2020. Polska zawodniczka bierze ślub ze SWOJĄ DZIEWCZYNĄ! "Żałujemy, że nie możemy tego zrobić w naszym kraju"

D.. 5 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Mam bardzo niezabezpieczone uczucia. Z jednej strony osoba, która czuje się dyskryminowana, bo nie może zawrzeć związku małżeńskiego we własnym kraju. No okej, rozumiem. Może być jej autentycznie przykro. Z drugiej strony jeśli powodem tegoż związku ma być np. informacja o stanie zdrowia drugiej osoby, dziedziczenie itd, to wystarczy zawrzeć umowę cywilno-prawną. Inna rzecz, to to, że ta pani publicznie demonstruje z kim sypia. A teraz wyobraźmy sobie, że każda osoba (niezależnie czy hetero, czy homo) przy każdej okazji wszem i wobec informuje innych ludzi o swojej orientacji. Ja się pytam po co? To jest osobista sprawa każdego człowieka. Nie na miejscu jest epatować publicznie religijnością, poglądami politycznymi, orientacją seksualną. Kiedy idę przez park i widzę jak dziewczyna siedzi na kolanach chłopakowi i się oblizują wzajemnie, to tak samo mnie to irytuje jak by siedziała dziewczyna z dziewczyną i się obcałowywały. Przestrzeń publiczna jest przeznaczona dla dobra ogółu. Zwłaszcza duże wydarzenie, takie jak igrzyska sportowe, to nie miejsce na wywnetrzanie się ze swojej orientacji. Jaka by ona nie była.