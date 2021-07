Tokio 2020. Zofia Klepacka PODZIELIŁA kibiców. Mają dylemat, czy trzymać za nią kciuki: "Jako człowiek jest NA DNIE"

cvgb 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Pań Kozakiewicz bardzo dosadnie i w samo sedno! Sportowiec to nie tylko sport, to też jego etyka, to jakim jest człowiekiem. Od zawsze tak właśnie było. Ona może mieć naprawdę różne poglądy, ale doprawy nie musi się nimi dzielić. Dla mnie to jest odpychajace, ten jej światopogląd. I wielu sportowców u mnie stracili, gdy ich życie prywatne przebiło życie sportowe(np niestały w uczuciach Korzeniowski, który może być super sportowcem ale jest moralnie żadnym wzorem) A Klepacka chce tradycyjnej Polksi hehe, polacem ksiazki do historii z zakresu szkoły średniej. Tam może poczytać o tym jak tolerancyjnym i otwartym krajem była kiedyś Polska. I jaka szkoda, że to już jest tylko w książkach. Osobiście mam nadzieję, że nic nie wygra, a wygra ktoś zwyczajnie tolerancyjny i miły.