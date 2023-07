Tom Brady i Irina Shayk są parą?! Ich najnowsze zdjęcia po wspólnie spędzonej nocy nie pozostawiają złudzeń...

Ehh 4 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Ale to są latawice te dziewuchy, zobaczyły że wybitny sportowiec (bo akurat w amerykańskim futbolu ciężko mówić o kimś kto byłby lepszy od Toma) jest znowu do wziecia to już się wszystkie na niego rzucają, bo przecież ona nie będzie z jakimś przeciętniakiem. Podobno Kim Kardashian tez ma na niego chrapkę