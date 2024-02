Tom Cruise już ROZSTAŁ SIĘ z byłą żoną rosyjskiego oligarchy. Stało się to tuż po tym, jak poznał dzieci modelki

Tom Cruise rozstał się z rosyjską modelką Elsiną Khayrovą

Nie minęło dużo czasu, a świat show biznesu już donosi o rozstaniu sławnej pary. Według informatora portalu The Sun US, do zakończenia ich romantycznej relacji doszło tuż po tym, jak aktor poznał dzieci modelki będące owocem jej małżeństwa z rosyjskim oligarchą Dmitrijem Tsvetkovą.