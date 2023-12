Media donoszą, że Tom Cruise ma nową, MŁODSZĄ o ĆWIERĆ WIEKU dziewczynę. To była żona rosyjskiego oligarchy (FOTO)

Zen 15 min. temu zgłoś do moderacji 9 0 Odpowiedz

Po Katie Holmes to on szukał intensywnie - kobiety odpowiednio ładnej, znanej, z pozycją w hollywoodzkim światku. No i odpowiednio uległej. Tyle że jak już mu się zdawało że się uda, to wpadał w friends zone;-). Żadna normalna kobieta się z nim nie związe. Facet ma opinie zaburzonego. Lubiłam parę filmów w których grał ale teraz trudno by mi było nie myśleć oglądając go w firmie- Och to ten gostek z sekty itd.