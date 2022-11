Tom Holland i Zendaya SĄ PO ZARĘCZYNACH?!

Trwałe związki i sława są zazwyczaj ciężkie do pogodzenia, a w show biznesie wciąż łatwiej o rozwód niż o długoletnią relację. Miłość w świecie gwiazd najczęściej kojarzy się ze skandalem, nagłym rozstaniem i publicznym obrzucaniem się błotem. Są jednak wśród celebryckich par wyjątki, które sprawiają wrażenie wyjątkowo dobrze dopasowanych i trwałych ( choć pozory mogą oczywiście mylić ). Za odpowiedni przykład podać można Zendayę i Toma Hollanda.

W kuluarach coraz głośniej rozbrzmiewają plotki o tym, że związek Hollanda i Zendayi wszedł właśnie na kolejny etap. W mediach zza oceanu pojawiły się bowiem spekulacje, jakoby aktor miał poprosić ukochaną o rękę! Co więcej, para ponoć rozgląda się za wspólnym gniazdkiem w Los Angeles i była widziana, jak ogląda posiadłości w najbardziej ekskluzywnych dzielnicach "miasta aniołów". Dotąd jednak żadna ze stron nie potwierdziła doniesień i - biorąc pod uwagę to, jak Tom i Zendaya chronią swojej prywatności - raczej nie zanosi się na to w najbliższym czasie.