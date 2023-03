Tom Sizemore nie żyje. Aktor z filmu "Szeregowiec Ryan" miał 61 lat

Tom Sizemore nie żyje

Aktor odszedł w szpitalu w Los Angeles, a przy jego łóżku do samego końca była obecna rodzina. Mężczyzna znany był z występów w wielu rolach drugoplanowych. Można było go oglądać między innymi w "Pasażer 57", "Szeregowiec Ryan", "Helikopter w ogniu", "Pearl Harbor", a także w serialu "Lucyfer" czy "Twin Peaks". Mężczyzna kilkukrotnie został wyróżniony za swoje popisy aktorskie. Za rolę w dramacie Spielberga "Szeregowiec Ryan" otrzymał nominację do Satelity, a za "Pod ochroną" nominację do Złotego Globu dla najlepszego aktora w miniserialu lub filmie telewizyjnym.