Tomasz Fornal i Sylwia Gaczorek na WSPÓLNYCH wakacjach? Ich zdjęcia podsycają tylko spekulacje o romansie (FOTO)

Pola 18 min. temu zgłoś do moderacji 7 1 Odpowiedz

Kiedyś szukałam lokówki i yt podsunął mi filmik z tą paniusią. Tragedia! Ołąkany monolog: co sobie kupiłam, jak całuję psy, jak jadę samochodem plus biadolenie nad chłopakiem, który mnie zostawił. Obejrzałam do końca z powodu szoku - co to, u licha, jest??? xD