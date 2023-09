Tomasz Hajto masakruje Krychowiaka: "PYCHA i AROGANCJA". Poszło o wywiad, w którym Grzegorz zadrwił z dziennikarza oraz swojej żony (WIDEO)

Grzegorz Krychowiak po przerwie wrócił do polskiej reprezentacji . Niestety, piłkarz nie popisał się umiejętnościami podczas ostatniego meczu Polska-Albania. Sportowiec miał problemy z dynamiką, przez co doszło nawet do faulu. Fernando Santos nie krył wściekłości wobec poczynań sportowca.

Grzegorz Krychowiak podczas wywiadu zadrwił z dziennikarza i swojej żony

Moim zdaniem to pycha i arogancja. Czy to jest moment, żeby żartować? Była kiedyś taka konferencja prasowa, gdzie się założyli, kto wplecie w swoje zdanie jakiś wyraz. I mieli "bekę" ze wszystkich dziennikarzy w Polsce. Dzisiaj wrzuca sobie dowcip o swojej żonie. Wydaje mi się, że to nie moment i nie czas na to. Zwłaszcza przy tym, jak prezentuje się sportowo. [...] Niech przyłoży się do tych spotkań. Przy jego poziomie, jaki prezentuje, to jego pycha i arogancja zgubi jego, a przy okazji reprezentację i awans do mistrzostw Europy - skomentował na antenie Polsatu.