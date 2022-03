Tomasz Jakubiak z "MasterChefa Juniora" zaliczył WPADKĘ z kochanką! "ZDRADZIŁEM PARTNERKĘ! Widocznie tak miało być"

Tomasz Jakubiak niedawno został przedstawiony widzom jako nowy juror polskiego "MasterChef Junior" . W składzie programu zastąpił Mateusza Gesslera , który do tej pory występował na szklanym ekranie u boku Anny Starmach i Michela Morana . Nie jest to jednak jego telewizyjny debiut, bo od lat działał w mediach i prowadził programy kulinarne w konkurencyjnych stacjach.

Jak to zwykle bywa, gdy Tomasz Jakubiak zagościł w nowym sezonie "MasterChefa Juniora" , kolorowa prasa szybko zaczęła prześwietlać jego życie prywatne. Kucharz co prawda prowadzi publiczne konto na Instagramie, ale o szczegółach sytuacji osobistej informuje fanów raczej sporadycznie. Okazuje się jednak, że ma na sumieniu poważne przewinienie, o którym poinformował w szczerej rozmowie z portalem Oh!me.

Na łamach serwisu ukazał się obszerny wywiad z Jakubiakiem, który otworzył się m.in. na temat ojcostwa. Choć wyraźnie chwali sobie "tacierzyństwo" i cieszy się z przyjścia syna na świat, to niestety było to okupione cierpieniem jego poprzedniej partnerki . Kucharz przyznał bowiem, że zdradził eksdziewczynę z kochanką, która w wyniku jego skoku w bok... zaszła w ciążę .

Oczywiście wstyd mi za to co zrobiłem, ale koniec końców jest mega. Jesteśmy cudowną parą, mającą cudownego syna. Widocznie tak miało być. Nie należę do osób, które mówią, że żyją w celibacie, nie piją, nie palą, a gdy światło zgaśnie i nikt nie patrzy, zaczynają rozrabiać. Nie był to prosty związek, nie było momentu rozpędu i pierwszych randek. Od razu stanęliśmy na skrzyżowaniu i musieliśmy podjąć decyzję, co dalej. Będziemy mieli dziecko, trzeba coś zrobić, zadecydować, w którą stronę pójść - opowiadał.