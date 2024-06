Tomasz Kammel wdał się w sprzeczkę z internautką, która skrytykowała jego nagranie: "Trzeba z czegoś żyć"

Zobacz także: Basia Kurdej-Szatan o powrocie do TVP.

Tomasz Kammel odpowiada na krytykę internautki

Jak będziesz miał kiedyś dziecko wtedy możesz mówić co robić i kiedy . Bo jak narazie to fantazja Cię poniosła - napisała.

No i zaistniałaś! Chciałbym mieć taką fantazję, żeby wam to pykać sposoby na dobrą komunikację z dzieckiem jeden za drugim. Jednak prawda jest taka, że wiele z nich włącznie z tym dentystycznym wymyśli fachowcy, terapeuci, którzy jednocześnie są rodzicami. Ja tylko z nimi czasem rozmawiam i robię notatki. No więc jak Widzisz, fantazję trzymam na wodzy - odparł.