Tomasz Kammel został nazwany "PISIOREM". Szybko zareagował na przytyk. Sprytnie wybrnął?

Martyna 16 min. temu

Nieslychane. Wyjechalam z Polski z15 lat temu (za T uska bo perspektyw tu nie bylo zadnych). W tym roku jestem w Polsce na dluzej z powodow rodzinnych i chwytam sie za glowe widzac to co sie dzieje wokol. Nic ale to nic sie nie zmienilo w wojence Polsko-Polskiej. Rodziny sie rozpadaja, sasiedzi wyzywaja bo jeden jest za pe o, drudzy za p is. A ci co walczyli od zawsze o stolki i by nabic sobie pelna kabze maja sie jak najlepiej. Okropnosc. Nie ma po co wracac.