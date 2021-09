Tomasz Kędziora wziął BAJKOWY ŚLUB z pochodzącą z Ukrainy pięknością! (ZDJĘCIA)

Michał 49 min. temu zgłoś do moderacji 186 6 Odpowiedz

O gustach się nie dyskutuje i jeśli im się podobało, to proszę bardzo. Ale jeśli ktoś wstawia zdjęcia do neta/online, to musi się liczyć z krytyka. Wyglada to wszystko bardzo wschodnioeuropejsko, w złym guście, aby pokazać sie. Bardzo kiczowato. No, ale niektórzy maja taki gust. Szczęścia Młodej Parze! Poważnie i bez ironii. Niech im sie wiedzie.