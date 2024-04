Tomasz Kot ma 17-letnią córkę, która idzie w jego ślady. Tak wygląda Blanka. Podobna do znanego taty? (ZDJĘCIA)

Tomasz Kot ma piękną córkę. Czym zajmuje się Blanka?

Jest osobą bardzo dojrzałą , ale też dziecinną w takim najpiękniejszym sensie tego słowa. Taką czystą. Jest w tej dziecinności coś bardzo ładnego, coś, co tam drży - widać, że to jest jeszcze dziecko — mówiła o niej Agnieszka Żulewska, która zagrała główną rolę we wspomnianej produkcji.

Mam wrażenie, że coś niesamowitego było w spotkaniu z nią. To było absolutnie spotkanie aktorskie, bo gra świetnie. Natomiast nie wiedziałem, skąd ona do końca to wie, że tak to gra — tak zaś Tomasz Schuchardt ocenił występ córki Kota w rozmowie z gazeta.pl.